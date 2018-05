Лидерите на ЕС ще обсъдят излизането на САЩ от ядрената сделка с Иран и агресивната търговска политика на Вашингтон на срещата на високо равнище ЕС-Западни Балкани в София на 17 май, написа председателят на Европейския съвет Доналд Туск в Twitter.

"Реалната политика на Доналд Тръмп, иранската сделка и търговията ще се сблъскат с единен подход на Европа. Лидерите на ЕС ще обсъдят и двата въпроса на срещата на високо равнище в София идната седмица", заяви Туск.

Policies of @realDonaldTrump on #IranDeal and trade will meet a united European approach. EU leaders will tackle both issues at the summit in Sofia next week.