Два автобуса се сблъскаха в тунела Линкълн под река Хъдзън в Манхатън в Ню Йорк, предадоха световните агенции, цитирани от БТА. Ранени са 32-ма души, от които седем са в критично състояние.

Заради инцидента имаше проблеми с трафика в района. Тунелът остана отворен, но преминаването през него бе забавено.

(Midtown, Manhattan) Three people are reportedly in critical condition after the bus crash near the Lincoln Tunnel. Twenty-eight people are being treated for minor injuries. Follow here: https://t.co/3lBMkq2BTb. #CitizenAppNYC pic.twitter.com/uc2m0w33zP