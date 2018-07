Ексцентричен, див, интелигентен и известен в цял свят – това е английската рок звездата Мик Джагър.

Вокалистът на "Rolling Stones" е роден на този ден преди 75 години в Дартфорд, Кент, Англия.

Майкъл Филип Джагър е отгледан в английско семейство от средна класа. Той учи в Лондонското училище по икономика, но прекратява образованието си, за да преследва кариера в музиката.

В началото на 60-те години Джагър заедно с Брайън Джоунс, Кийт Ричардс и Иън Стюарт основават "Rolling Stones", която се превръща в една от най-популярните и трайни рокендрол банди в света. Вече 56 години групата не спира да радва феновете си по света.

Групата има много хитови песни като “(I Can’t Get No) Satisfaction”, “Jumpin’ Jack Flash” и “You Can’t Always Get What You Want”.

Въпреки че е най-известен като певец и композитор, Джагър също се появява и на големия екран. Той прави дебюта си във филма "Performance" (1969). Сред другите му филмови участия са "Freejack" (1992), "Bent" (1997) и "The Man from Elysian Fields" (2002).

Джагър и "Ролинг Стоунс" са включени в редица документални филми, сред които "Gimme Shelter" и "Shine a Light", режисиран от Мартин Скорсезе.

През 1995 г. Джагър дори създава свое собствено филмово дружество "Jagged Films", което продуцира филма "Enigma", режисиран от Майкъл Аптън

Номиниран е за 16 награди "Grammy", както соло, така и с групата му и печели три.

В личния си живот Джагър става известен с пищния си живот на рок звезда, както и бляскави приятелки и съпруги.

Има осем деца от пет различни жени, както и два брака.

Въпреки известността си, Джагър също е имал моменти, в които не е бил център на внимание. Известен случай е, когато е с Ален Делон и красива дама, която обръща внимание само на френския актьор.

Alain Delon, Marianne Faithfull & Mick Jagger, 1968 pic.twitter.com/ge2UBsqPzJ — RetroCo (@Retro_Co) 25 май 2017 г.

Ето и няколко интересни цитати на легендата:

1. Няма проблем човек да се пуска по течението, стига да може след това да се върне.

2. Животът е просто коктейлно парти, случващо се на улицата.

3. Всичко, което си струва да бъде направено, си струва да бъде правено много, много пъти.

4. Докато лицето ми стои по първите страници, няма да ми пука какво пише за мен на 17-та страница.

5. Ако изгубите мечтите си, може да изгубите себе си.

