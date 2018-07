Тереза Мей се отдаде на заслужена ваканция след доста турбулентен месец в британския парламент, съобщава "Дейли мейл". Премиерът на Великобритания и съпругът й Филип пристигнаха на едноседмична ваканция в Италия.

Theresa May holidays with husband in Italy's Lake Garda https://t.co/YyE4vGUIJs

Двамата ще почиват в луксозния хотел „Континентал“ на езерото Гарда, предава БГНЕС.

Тереза Мей и съпругът й пристигнаха в хотела с лодка, на която гордо се развяваше флагът на ЕС.

Theresa May in motoscafo sul Garda fino alla «sua» Sirmione https://t.co/p27hSkh6Ft pic.twitter.com/YTvNmd8VtK

Миналата година по същото време Тереза Мей и съпругът й отново почиваха на езеродо Гарда във Вила Кортине, където нощувката, според британските медии, струва 500 лири.

In the meantime, Theresa May rewarding her failures with a £500 a night luxury hotel on Lake Garda! https://t.co/hJcEgsUUC1