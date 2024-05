Картина на френския импресионист Клод Моне беше продадена на търг на "Сотбис" в Ню Йорк за почти 35 млн. щатски долара, предаде АФП, като цитира аукционната къща.

Най-големите тръжни къщи "Кристис" и "Сотбис" започнаха пролетните си продажби в американската столица на изкуството и финансите в понеделник.

Картината на Клод Моне "Купи сено в Живерни", нарисувана през 1893 г., беше продадена за 34,8 млн. щатски долара след "осемминутна битка" при наддаването, каза говорител.

#AuctionUpdate: An iconic haystack painting, Claude Monet’s ‘Meules à Giverny’ achieves an astounding $34.8M after an almost 8-minute bidding battle. #SothebysModern pic.twitter.com/ikZeh7MVuX — Sotheby's (@Sothebys) May 15, 2024

Междувременно британско-мексиканската художничка Леонора Карингтън подобри собствения си рекорд на търг, като творбата й Les Distractions de Dagobert беше продадена за 28,5 млн. щатски долара, отбелязва АФП. Това "нарежда Карингтън сред петте най-скъпо оценени жени художници, изпреварвайки мъжете сюрреалисти като Макс Ернст и Салвадор Дали", посочват от "Сотбис".

#AuctionUpdate: At public auction for the first time in three decades, Leonora Carrington’s defining masterpiece ‘Les Distractions de Dagobert’ soars to a new record for the artist, fetching $28.5M. #SothebysModern pic.twitter.com/W4e6cAwnaR — Sotheby's (@Sothebys) May 16, 2024

В престижната си централа в "Рокфелер център", в сърцето на Манхатън, "Кристис" продаде творби на съвременното изкуство на стойност 115 млн. щатски долара, включително част от колекцията на Роса де ла Круз, известна кубинско-американска дилърка на изкуство в Маями, починала през февруари.

Картина на Жан-Мишел Баския, озаглавена "Италианската версия на Попай няма свинско в диетата си", пък бе продадена за 32 млн. долара. Сумата обаче е далеч от рекордите, поставени от нюйоркския художник, починал на 27-годишна възраст през 1988 г., отбелязва АФП.

Jean-Michel Basquiat's exceptional stretcher bar painting 'The Italian Version of Popeye has no Pork in his Diet' has sold for $32,035,000 during the #21stCenturyEveningSale pic.twitter.com/USy2UUWDsD — Christie's (@ChristiesInc) May 15, 2024

Баския доминираше и в двете вечери във вторник и сряда в малката аукционна къща "Филипс", като творбата му "Без заглавие (ELMAR)" беше продадена за 46,5 млн. щатски долара.

