В Колумбия бандити обявиха награда от 70 000 долара за главата на полицейско куче. Наркотрафиканти понасяли огромни щети от работата на немската овчарка Сомбра. Тя надушвала пратките им с дрога, докато работела за отдела за борба с наркотиците в Богота.

Наскоро кучето получило медал. Според полицията Сомбра е разкрила невероятните 9 тона кокаин.

След обявената награда за главата му то било преместено на летището в столицата, а скоро му предстои нов трансфер, отново с цел безопасност. Пред Сомбра има още около две години служба преди да излезе в пенсия.

‘Sombra’ the Colombian sniffer dog has a price on her head. https://t.co/zKdo3jCif2 pic.twitter.com/deaVx2fxmr