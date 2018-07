Граждански хеликоптер падна на автомобилен паркинг в Пекин в понеделник.

Four injured when civilian #helicopter crash-landed on Monday morning on outskirts of Beijing https://t.co/QwHI2fdYdE pic.twitter.com/ucgOisIkCA

При инцидента леко ранени са четиримата, които били на борба на машината. Пилотът успял да насочи хеликоптера далеч от гъстонаселени райони. Няма пострадали на земята, съобщава БТА.

A helicopter suddenly dropped in Beijing near Naizi County, Chaoyang District, around 11 am today. No injuries from the crash reported; the accident is still under investigation. pic.twitter.com/j3sw5mErMo