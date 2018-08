Малки роботи замениха сервитьорите във футуристичен ресторант в Шанхай.

Робот-аватар ще обслужва клиенти

Автоматът с размер на микровълнова печка се придвижва до маса, повдига капак от плексиглас, поднасяйки кулинарен специалитет с раци, и казва "Добър апетит", съобщава БТА.

We ate at a Shanghai restaurant where everything’s run by robots https://t.co/KRkenlNARz pic.twitter.com/PeA5mR6LIX