Германка и партньорът й бяха осъдени за многократно изнасилване на малкия син на жената и продажба в интернет на клипове, запечатали бруталните сцени.

СНИМКИ ОТ ДЕЛОТО СРЕЩУ ПЕДОФИЛИТЕ ВИЖТЕ ТУК

Издевателствата над детето започнали, когато то била едва на 9 години. Размяната ставала в така наречения "DarkWeb" - голяма част от глобалната мрежа, която не е достъпна за масовия потребител.

Съд във Фрайбург осъди 48-годишната Берин Т. на 12 години и половина затвор. 39-годишният партньор на майката - Кристиан Л., ще лежи в затвора с шест месеца по-малко. Магистратите постановиха още мъжът, който вече е осъждан за педофилия, да остане под превантивно попечителство, след като излежи присъдата си.

Final verdict handed down in one of Germany’s most shocking paedophile trials https://t.co/Lh658mD5Aw pic.twitter.com/JSa2aRwHhn