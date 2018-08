Десният министър на риболова на Норвегия Пер Сандберг напусна поста си, след като стана ясно, че е е нарушил протоколите по сигурността, отивайки на почивка в Иран с новата си приятелка, родена в Иран бивша кралица на красотата.

Заместник-шефът на антимигрантската партия „Прогрес“, която е част от управляващата коалиция, призна, че е пътувал до Иран през юли с новата си 28-годишна приятелка Бахаре Летнес, без да информира предварително кабинета на премиера. 58-годишният политик също така е носел със себе си служебния си телефон. Норвежкото разузнаване редовно включва Иран в списъците като една от страните, които извършват шпионаж. Другите често присъстващи в тези списъци са Русия и Китай.

