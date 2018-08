Работата на метрото в Ню Йорк беше временно прекъсната в понеделник заради две кози, застанали върху релсите.

Те се скрили в един от откритите участъци от трасето. За инцидента съобщиха от нюйоркското метро чрез профила си в Тwitter, предаде БГНЕС.

"Двете кози, които бродеха по линия N в Бруклин, са заловени и вече не пречат на работата на метрото", написаха от управата на метрото.

Инцидентът е станал около 11:00 ч. местно време, а трафикът е бил възобновен два часа по-късно.

Comedian Jon Stewart helped transport a pair of goats to their new home in upstate New York after they wandered onto subway tracks in Brooklyn.



N train service was delayed for hours on Monday as NYPD and Animal Control officers worked to rescue the goats. https://t.co/g3m0YHLUB0 pic.twitter.com/TwUJF7AEOv