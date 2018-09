Президентът на Молдова Игор Додон е претърпял катастрофа и е откаран в болница, предаде БГНЕС. Състоянието на държавния глава не е сериозно. Той е получил няколко охлузвания и одрасквания.

President of Moldova Igor Dodon, involved in a car accident. He is currently hospitalized https://t.co/5xV6orhLzq pic.twitter.com/c2IMQpR3zu via @aiurellius #Moldova