Европейският парламент одобри доклад, в който се отчита постоянна заплаха за върховенството на закона в Унгария. За доклада гласуваха 448 евродепутати, 197 бяха против, а 48 се въздържаха, предаде БТА.

Подобен доклад ЕП изготвя за първи път. Документът е стъпка към задействането на чл. 7 от договора за ЕС срещу Будапеща. Ако в Съвета на ЕС 4/5 от министрите споделят опасенията на мнозинството евродепутати, може да се установи, че в Унгария върховенството на правото е под постоянна заплаха. Тогава Съветът може да издаде препоръки.

ЕК или една трета от държавите в ЕС може да предложат на Европейския съвет с единодушие да отчете тази заплаха. Тогава с квалифицирано мнозинство (55 на сто от държавите в ЕС, представляващи 65 на сто от населението в Общността) може да бъде отнето правото на глас на Будапеща, но същевременно Унгария ще бъде длъжна да спазва правото на ЕС (в чието обсъждане и приемане не участва). Премахването на тези ограничения също се извършва с квалифицирано мнозинство.

BREAKING: EU lawmakers have voted to take action against the Hungarian government of Prime Minister Viktor Orban for allegedly undermining the bloc's democratic values and rule of law, which could lead to the suspension of Hungary's EU voting rights. https://t.co/3pCyHaGOby