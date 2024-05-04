Благодатният огън от Йерусалим ще пристигне в събота вечер от Румъния в Русе. Това съобщи Главиницкият епископ Макарий, викарий на Русенския митрополит Наум.

"Тъй като няма да има делегация на Българската православна църква в Йерусалим, ние ще използваме близостта си с Румънската църква", каза Негово Преосвещенство.

Велика събота е

Той обясни, че Румънската църква предвижда да вземе Благодатния огън от Йерусалим. Свещеници от Русенската митрополия ще пътуват до Букурещ, за да получат частица от благодатния огън.