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Свещеници от Русенската митрополия ще пътуват до Букурещ
Благодатният огън от Йерусалим ще пристигне в събота вечер от Румъния в Русе. Това съобщи Главиницкият епископ Макарий, викарий на Русенския митрополит Наум.
"Тъй като няма да има делегация на Българската православна църква в Йерусалим, ние ще използваме близостта си с Румънската църква", каза Негово Преосвещенство.
Той обясни, че Румънската църква предвижда да вземе Благодатния огън от Йерусалим. Свещеници от Русенската митрополия ще пътуват до Букурещ, за да получат частица от благодатния огън.
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Източник: Мартин Пенев, БТА