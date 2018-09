Най-малко седем души, сред които и две деца, са пострадали при срутване на скали на прочутия плаж „Навагио” на гръцкия остров Закинтос в четвъртък, съобщава БТА. Нараняванията на хората не са сериозни, уверяват служители на бреговата охрана и пожарната служба.

По време на срутването на плажа е имало стотици туристи. Свидетели, цитирани от местни медии, разказват, че първоначално голяма канара е паднала от скалата в морето и е предизвикала огромна вълна, която е преобърнала малки лодки.

Асошиейтед прес пояснява, че този залив е достъпен само по море, но е много популярен сред туристите. Варовикови скали се извисяват над бял пясък и кристална вода, а на брега има останки от малък товарен кораб, изхвърлен от морето през 80-те години на миналия век.

In front of our eyes a big rock fell down at #navagiobeach ! Small boats were capsized and they are talking about missing people. #zakynthos #navagiobeach #rocks #greece #shipwreckbeach pic.twitter.com/iew0WiDgrp