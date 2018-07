Стотици хора все още са в неизвестност, след като вчера язовирна стена се срути в Лаос. Предполага се, че загиналите са много.

Hundreds of people are missing and thousands more have been displaced after a dam collapsed in Laos, causing flash flooding across six villages https://t.co/XsOvLND5Ei pic.twitter.com/KkNJZBzv5R — CNN International (@cnni) July 24, 2018

Местните телевизии твърдят, че хората стоят по покривите на къщите си и чакат да бъдат спасени. Други пък се опитват да избягат от бедствието с дървени лодки.

The accident is reported to have released five billion cubic metres of water - or more than two million Olympic swimming pools https://t.co/JdlVkzXy2a — Sky News (@SkyNews) July 24, 2018

Стотици в неизвестност след срутване на язовирна стена в Лаос

Огромно количество вода заля шест села, а повече от 6600 души са останали без дом. Причината за срутването засега е неизвестна. Язовирът се строи от 2013 г. и струва над 1 милиард долара.

The collapse released large amounts of water and swept away houses, leaving more than 6,600 people homeless

https://t.co/BxEwTYBUGu — The Wall Street Journal (@WSJ) July 24, 2018

