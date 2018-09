Двадесет и четирима души са пострадали и шестима са били арестувани в Барселона, след като каталунски сепаратисти влязоха в сблъсъци с полицията в центъра на столицата на испанската автономна област, предаде Франс прес, като се позова на властите, съобщи БТА.

3000 души, предимно полицаи, дойдоха в Барселона от цяла Испания, за да изразят подкрепата си за местната полиция в действията й срещу каталунските сепаратисти. 6000 привърженици на независимостта на региона се включиха в контрадемонстрация.

Митинг отбеляза годишнината от рейда срещу каталунското правителство

Днес на няколко пъти се стигна до сблъсъци с участието на каталунски сепаратисти, които първо хвърлиха цветен прах по полицейските кордони, а след това ги атакуваха, предаде Асошиейтед прес.

Catalan separatists throw colored powder, clash with police in Barcelona ahead of referendum anniversary. https://t.co/amat7VmigD pic.twitter.com/Ks9AyRZvHd

Това стана два дни преди годишнината от обявения за незаконен референдум за отделяне на Каталуния, завършил с акции на испанската национална полиция.

Police clashed with Catalan separatist protesters in the center of Barcelona, where protesters sprayed officers with paint pic.twitter.com/moPu5RcoIq