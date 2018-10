15 000 домове останаха без ток в Португалия, след като ураганът "Лесли" премина през страната. Няма съобщения за пострадали, но властите отново предупредиха да не се излиза без основателна причина. Десетки полети бяха отменени.

Spectacular satellite imagery of hurricane #Leslie rapidly approaching the Iberian peninsula. A HIGH RISK exists for destructive winds and torrential rainfall with flash floods during landfall expected in Portugal tonight!



