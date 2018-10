Няколко души са загинали, след като малък самолет „Чесна” падна в провинция Хесе, Германия, предаде „Ройтерс”.

Според различни източници около 8 души са ранени.

Инцидентът е станал около 15:40 местно време край град Фулда.

At least 3 people dead and 8 wounded after a #Cessna plane hit a group of people on mountain #Wasserkuppe in Hesse, #Germany pic.twitter.com/bCqIa4wtvZ