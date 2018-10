Самолет, в който е била първата дама на САЩ Мелания Тръмп, беше принуден да се върне, след като в кабината се появи дим, съобщиха журналисти, които са били на борда, предаде БГНЕС.

Plane carrying first lady Melania Trump turns around after "burning" smell reported on board.



The smell was reportedly coming from "a malfunctioning comms unit" on board.