Група от близо 140 босненски готвачи постави нов световен рекорд, като направи над 14 000 палачинки за по-малко от 8 часа, съобщава БТА. Това се случи в рамките на Фестивала на туризма в Сараево в петък.



Нермин Ходжич, председател на Асоциацията на готвачите, заяви, че 15 съдии са наблюдавали опита за рекорд, който предстои да бъде потвърден от представители на Световните рекорди на Гинес.

VIDEO: Several dozen cooks and apprentices in Sarajevo prepare more than 14,000 pancakes in eight hours, to beat the Guinness World Record set last year by their Moscow colleagues who had made over 12,700 pic.twitter.com/JB9F3K9yCA