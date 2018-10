Силно земетресение с магнитуд 5,7 е регистрирано в Румъния. То беше усетено и в България.

Земният трус е регистриран в 3.38 ч. българско време в нощта срещу неделя. Епицентърът му е до Вранча, на 136 км северно от румънската столица Букурещ, на дълбочина 153 км.

RT LastQuake "M5.7 #earthquake (#cutremur) strikes 136 km N of #Bucharest (#Romania) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/G75cGW90B1"