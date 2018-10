Хеликоптера на собственика на английския футболен отбор „Лестър” се разби на паркинг край стадиона на клуба в събота вечер. Катастрофата станала минути, след като машината излетяла от терена на спортното съоръжение след мача на „лисиците” срещу „Уест Хем”.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Все още няма официална информация за това колко души са били на борба в момента на инцидента. По информация на Би Би Си собственикът на клуба - Вичай Сривадханапрабха, също е бил в разбилия се хеликоптер.

Не е ясно и каква е причината за катастрофата. Свидетели разказват, че машината се въртяла безконтролно във въздуха над стадиона „Кинг Пауър” преди да падне.

The Leicester City owner's helicopter crashed in a car park outside the club's ground on Saturday.



Vichai Srivaddhanaprabha was in the helicopter, a source close to the family has told the BBC.



More: https://t.co/8GYFMwofMy pic.twitter.com/FLnUABCBpL