Рок бандата KISS съобщи, че ще тръгне на прощално турне през януари 2019 г. Членовете на бандата искат да се сбогуват с феновете, докато все още могат да изнасят впечатляващи концерти.

Рок звездите вълнуват сърцата на феновете вече 45 години. Турнето "End of the Road" ще започне с шоу във Ванкувър на 31 януари следващата година.

HANSON СЛЕД 20 Г.: Какво е посланието на хита „MMMBop”? (ВИДЕО)

"Очаква се то да продължи две-три години, като концерти ще бъдат изнесени в целия свят", отбеляза басистът Джийн Симънс, цитиран от БТА.

Фреди Меркюри оживява във филм (ВИДЕО)

Членовете на KISS привличат публиката с гримираните си лица, дългите си коси и сценичните си костюми. Те са автори на едни от най-големите хитове през 70-е години на миналия век, сред които "I was made for loving you" и "Rock and Roll All Nite". От албумите им са продадени над 100 000 000 копия.