Марио Сегал, мъжът, на когото е кръстен видео героят Супер Марио почина на 84 години, съобщи Би Би Си. Сегал е бил успешен търговец на недвижими имоти във Вашингтон.

Играта "Супер Марио" в началото е била кръстена „Джъмпмен” докато „Нинтендо” не решават, че искат да дадат на героя си хубаво име. През 1980 г. Сегал е отдал по наем помещение на „Нинтендо Америка”. Тогава директорът на американския клон на компанията дошъл при него и му е казал, че най-новият им герой от видео игра ще бъде кръстен на него. Сегал се шегува при свое интервю през 1993 г., че „все още чакам кралските си чекове”.

