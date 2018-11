Жена, пренасяща колан с катарама, приличаща на граната, във влака от Барселона до Мадрид, предизвика паника, принуждавайки гарата да бъде частично евакуирана, имаше и закъснение на железопътния транспорт, съобщи БГНЕС.

Полицията в Барселона каза, че били посъветвани от персонала по сигурността на главната гара, тъй като бил забелязан при сканирането „обект, който би могъл да бъде взривно устройство", заяви говорител на АФП.

Повечето испански гари изискват пътниците, които се качват на влаковете, да пускат багажа си през скенери.

