Един от най-натоварените мостове в гръцкия град Кавала се срути. Няма пострадали. Причината за тежкия инцидент все още не е изяснена, предаде БГНЕС.

В момента на срутването на моста е имало един кран и един автомобил. Според гръцка медия съоръжението е рухнало заради пренатоварване.

Ново земетресение на Закинтос

"Само преди 3 години точно този мост беше отчасти ремонтиран и модернизиран", пише още изданието.

#kavala Wow😱 Amazing bridge collapsed. I recall a horrific accident years ago on this bridge where two young girls in my neighborhood were crushed by a semi truck right on this spot by the old hospital road and this gave me chills. At least no one hurt this time. Very dangerous. pic.twitter.com/Dzt5oAy8Ys