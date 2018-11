17-годишната състезателка София Фльорш е с фрактура на гръбнака след много тежка катастрофа по време на състезанието за Голямата награда на Макау от „Формула 3”. Германката е изгубила контрол над болида си на остър завой от пистата в Хонконг и се е врязала в огражденията и зоната за фотографи.

В резултат на това са пострадали общо пет души, като всичките са откарани в болница. Фльорш е била в съзнание и в стабилно състояние, когато е била откарана към лечебното заведение, а другите ранени са японският пилот Шо Цубой, двамата фотографи и един от стюардите на пистата.

❗Viewer discretion advised❗



Earlier today during the Formula 3 Macau GP, the 17 year old Sophia Florsch crashed heavily on lap 4 of the race. 1 marshal, 2 photographers and one other drivers were involved. pic.twitter.com/IkXWrQEBfG — F1 Live (@F1Live2) November 18, 2018

"Всички бяха в съзнание по време на транспорта си до болницата и в момента получават медицински грижи. Допълнителна информация ще бъде дадена при първа възможност", заявиха от Организационния комитет на състезанието.

17 year old German driver Sophia Florsch is conscious as well as the other 3 injured.

Despite this year refusal to show accidents during the GP, dozens of videos were posted on social media. Useless censorship! #macau #macaugp #formula3 #caraccident #majorcrash pic.twitter.com/QM86CbUOaq — Pedro Lobo (@PedroLobo_Mo) November 18, 2018

Малко по-късно самата Фльорш успокои феновете си в съобщение в Туитър. "Само искам да кажа на всички, че съм добре и ще вляза в операционна зала утре. Благодаря на всички за подкрепата. Скоро ще дам допълнителна информация", написа тийнейджърката в социалната мрежа.

Just wanted to let everybody know that I am fine but will be going into Surgery tomorow morning. Thanks to the @fia and @hwaag_official @MercedesAMGF1 who are taking great care of me.

Thanks to everybody for the Supporting messages.

Update soon. — Sophia Floersch (@SophiaFloersch) November 18, 2018

Стюардът на пистата е със счупена челюст, а друг от пострадалите е с нараняване на бъбрека.

На снимката: София преди началото на състезанието

Пистата в Хонконг е считана за изключителна опасна, като в последните шест години на нея са загинали общо трима души.