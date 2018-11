21-годишният германски тенисист Александър Зверев завоюва най-значимия трофей в кариерата си, побеждавайки абсолютния фаворит във финалния турнир на АТР в Лондон Новак Джокович в два сета 6-4, 6-3, съобщи БГНЕС.

По-рано тази седмица Зверев претърпя тежка загуба от сърбина в хода на турнира, но днес надигра стилно първата ракета в света.

