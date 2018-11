Мощна експлозия разтърси производствен цех в Североизточен Китай, съобщава АФП. При взрива загинаха двама и бяха ранени други 57 души. Някои от пострадалите са в критично състояние, съобщи БГНЕС.

At least 2 people were killed and 24 others wounded in an explosion at a machinery company which triggered a fire in Dongfeng County, northeast China's Jilin Province on Friday, according to local authorities. Rescue missions and an investigation are underway. (Video: We Video) pic.twitter.com/BYIYMKCVG8