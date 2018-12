Остров в Либерия е обитаван от супер агресивни шимпанзета, освободени от американската тестова лаборатория, пише британският таблоид „Сън“, цитиран от БГНЕС.

Маймуните са били заразявани с различни болести, но след като изследванията приключили, били изоставени на либерийския речен остров.

Шимпанзетата обичат да си пийват

Пустинята в джунглата, позната на местните жители като "Острова на маймуните", сега е дом на повече от 60 шимпанзета, които защитават с всички средства своите брегове.

Amazing short documentary about "monkey island" where former Hepatitis B lab chimps roam free in Liberia https://t.co/edkdNGSBVe