Американския президент Доналд Тръмп стартира 2019 година с пост в Twitter, като написа на всички критици съобщение само с главни букви, в което им казва: "Успокойте се и се насладете на случващото се".

HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE, INCLUDING THE HATERS AND THE FAKE NEWS MEDIA! 2019 WILL BE A FANTASTIC YEAR FOR THOSE NOT SUFFERING FROM TRUMP DERANGEMENT SYNDROME. JUST CALM DOWN AND ENJOY THE RIDE, GREAT THINGS ARE HAPPENING FOR OUR COUNTRY!