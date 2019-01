Певецът Канг Даниел от южнокорейската кей поп група "Уона Уан" е подобрил рекорда за най-бързо набиране на 1 милион последователи в Instagram, който досега се държеше от папа Франциск, съобщи ЮПИ. Постижението е потвърдено от Книгата на рекордите на Гинес.

Congratulations to K-Pop star Kang Daniel who's achieved a new record for the fastest time to gain one million fans on @instagram https://t.co/FydDe73his 👏🕺🎵