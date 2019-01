Eдин от най-близките приятели на Анди Мъри в ATP тура – Григор Димитров окуражи шотландеца след емоционалната пресконференция, чрез която един от бележитите британски играчи обяви, че планира да се оттегли през 2019-а година. 31-годишният тенисист изтъкна като основен мотив непрестанната болка в дясната тазобедрена става, с която е принуден да живее през последните 20 месеца въпреки извършените операции.

Той заяви, че перфектният сценарий включва отказване след една последна поява на „Уимбълдън”, макар и изгледите да издържи дотогава не са никак добри. „Тенисът винаги ще стигне своя край за нас , но приятелствата остават за цял живот”, написа Григор на профила си в „Туитър”, цитиран от gong.bg.

„Това, което ти направи за спорта, ще живее вечно. Надявам се за един силен и здрав завършек за теб, приятелю!”

Tennis will come to an end for us all but the friendships will last a lifetime. What you’ve done for the sport will live on forever. I’m hoping for a strong and healthy finish for you, my friend! @andy_murray pic.twitter.com/Bcs0cdllJp — Grigor Dimitrov (@GrigorDimitrov) January 11, 2019

Естествено, пожеланието на хасковлията бе едно от многото трогателни и окуражителни послания, които Мъри получи. „Моите мисли са с теб, Анди Мъри, и наистина се надявам да продължим да те виждаме как се бориш на корта, за да можеш да се откажеш така, както си го решил. Оздравявай бързо… тенисът е по-красив с теб”, заяви южноафриканецът Кевин Андерсън.

My thoughts are with @andy_murray and I really hope we continue to see you fighting on court so you can retire on your own terms. Get well soon... Tennis is better with you. pic.twitter.com/0z1401hKXe — Kevin Anderson (@KAndersonATP) January 11, 2019

Моето сърце се къса, докато слушах пресконференцията на Анди Мъри… Надявам се да достигне до „Уимбълдън”, където ще получи изпращането, което заслужава. Страхотен човек!”, добави велика шампионка при дамите като Ким Клайстерс.

My heart breaks listening to @andy_murray during his press conference... Hope he will make it through to Wimbledon and have the farewell he deserves . #greatguy — Kim Clijsters (@Clijsterskim) January 11, 2019

„Анди, тъкмо приключих да гледам твоята пресконференция. Моля те, не спирай да опитваш. Продължавай да се бориш. Мога да си представя твоите болка и тъга. Надявам се да преодолееш това. Заслужаваш да се оттеглиш по собствени условия, каквото и да се случва. Всички те обичаме, Анди Мъри, и искаме да те виждаме здрав и щастлив”, заяви аржентинецът Хуан Мартин дел Потро, който на свой ред преживя една камара беди с контузии, попречили му да има дори по-силна кариера

Andy, just watched your conference. Please don’t stop trying. Keep fighting. I can imagine your pain and sadness. I hope you can overcome this. You deserve to retire on your own terms, whenever that happens. We love you @andy_murray and we want to see you happy and doing well. 🙏 — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) January 11, 2019

„Анди Мъри, ти си шампион на и извън корта. Толкова съжалявам, че не можеш да се оттеглиш така, както си го планувал, но не забравяй да гледаш към бъдещето. Твоят най-голям ефект върху света може би предстои. Твоята позиция в подкрепа на равенството ще вдъхнови бъдещите генерации. Много любов за теб и твоето семейство”, добави тенис иконата Били Джийн Кинг.

.@andy_murray You are a champion on and off the court. So sorry you cannot retire on your own terms, but remember to look to the future. Your greatest impact on the world may be yet to come. Your voice for equality will inspire future generations. Much love to you & your family. https://t.co/AQUOP3LGec — Billie Jean King (@BillieJeanKing) January 11, 2019

