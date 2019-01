Поредна голяма крачка към овладяването на Космоса. Памуковите семена, отнесени на Луната от китайския космически апарат Чанъе-4, са покълнали, съобщи Китайската космическа агенция.

За първи път в човешката история биологична материя започва да расте на естествения спътник на Земята, в условията на слаба гравитация, силна радиация и висока температура.

