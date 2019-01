Китайският луноход Юту-2 и спускаемият му модул Чан-2 си направиха снимки един на друг на лунната повърхност, съобщава Би Би Си.

Китайската космическа агенция казва, че и двете машини работят добре след успешното кацане на 03 януари.

От агенцията също така разпространиха и панорамни снимки от мястото, където спускаемият модул кацна, както и видео от спускането на лунохода.

Панорамният кадър показва сивия лунен пейзаж, кабината на спускаемия модул и лунохода.

“Изследователите са завършили предварителния анализ на топографията на лунната повърхност около площадката за кацане въз основа на изображението, взето от камерата за кацане” гласи изявление на CNSA.

View of the actual moment Chinese spacecraft landed on the far side/dark side of the moon 🧐😮🌔 🎥 CNSA📍The Moon #moon #landing #space #china #darksideofthemoon #sun #wow #amazing #moondust #nosun #smoothlanding pic.twitter.com/ByHyWXpVAr