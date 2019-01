Сондата на НАСА ОСИРИС-РЕКС, която кръжи около астероида Бену, направи интересна снимка на нашата планета, предаде БТА.

Кадърът е бил осъществен няколко дни преди космическият апарат да влезе в орбитата на небесното тяло по Нова година. Малкият астероид е с големина само 500 метра. Той изглежда като голямо бяло петно на кадъра, заснет с дълга експозиция. На 110 милиона километра разстояние Земята е като малка бяла точица, в компанията на още по-малка, но видима точка - Луната.

An entire journey in one frame... My NavCam1 imager captured this shot of Earth, the Moon, and Bennu before I went into orbit.



During Orbital A, my team is using "OpNav" (short for optical navigation) images like these to keep me on course. Image details: https://t.co/qMT1e9cqxZ pic.twitter.com/MRb7uO1yX1