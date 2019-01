Британският парламент отхвърли категорично споразумението с Брюксел за Brexit. 432-ма депутати гласуваха срещу него, а само 202-ма го подкрепиха.

Лидерът на британските лейбъристи Джереми Корбин поиска вот на недоверие на правителството на Тереза Мей, след като мнозинството от британските депутати отхвърлиха нейното споразумение. Гласуването по вота ще се състои в сряда.

След като резултатите от гласуването станаха ясни британският премиер заяви, че „днешният вот не ни казва нищо за това какво подкрепя, както и дали и как ще уважи решението на избирателите от референдума“.

„Жителите на ЕС и тези Великобритания заслужават яснота, колкото е възможно по-скоро“, каза още тя.

Лидерът на опозицията поиска вот на недоверие на премиера Тереза Мей.

А лидерите на Евросъюза изразиха съжаление от изхода на гласуването и призоваха британското правителство да изясни какви стъпки смята да предприеме оттук нататък.

Вотът беше отложен от Мей през декември заради липсата на подкрепа. Министър-председателят няма необходимото мнозинство в парламента.

В речта си преди гласуването британският премиер Тереза Мей призова депутатите да гласуват в полза на сделката по Brexit, която тя постигна с ЕС, като им каза, че имат това задължение заради резултата от референдума през 2016 г.”

ЕС няма да предложи алтернативна сделка. Вярвам, че имаме задължението да изпълняваме демократичното решение на британския народ", каза тя, предупреждавайки депутатите, че ЕС няма да предложи никаква "алтернативна сделка".

