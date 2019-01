Най-малко 30 туристи са отвлечени в югозападната част на Камерун. Това съобщи АФП, цитирайки източник в НПО. "Над 30 души са били отвлечени на магистралата, свързваща градовете Буеа и Кумба", съобщава източникът.

#Cameroon/#Cameroun: Unidentified gunmen kidnapped at least 36 persons who were travelling along the Buea-Kumba highway @IntellFusion https://t.co/lHm0AHhOAj pic.twitter.com/yhGSujlHSd