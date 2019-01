Японката Наоми Осака спечели втората си титла от Големия шлем, след като победи Петра Квитова от Чехия със 7-6(2), 5-7, 6-4 в драматичен финал на Australian Open. С този успех 21-годишната тенисистка си осигури изкачване на върха в световната ранглиста за първи път в кариерата си.

Двубоят на Род Лейвър Арина бе белязан с атакуваща игра и много обрати, както игрови, така и ментални, но в крайна сметка Осака показа характер и класа, за да стигне до заслужен успех.

Първият сет бе много равностоен, като Осака отрази пет точки за пробив, а Квитова - три, преди да се стигне до тайбрек, в който японката вдигна много нивото на играта си и се наложи със 7-2.

Осака дръпна рано с пробив във втората част и изглеждаше много близо до успеха при 5-3, когато стигна до три поредни шампионски точки на сервис на Квитова. Чехкинята демонстрира завидна устойчивост, за да вземе пет поредни точки и да продължи битката. Това сломи Осака, която загуби четири поредни гейма, а с това и сета, което я докара до сълзи на корта.

What a moment. @Naomi_Osaka_ wins her second Grand Slam in a row 🏆🏆#AusOpen pic.twitter.com/9TTskXIH9E