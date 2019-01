22 души са пострадали при взрив на газ в кафене в село Лисей Гори в Саратовска област в Русия, съобщиха за ТАСС от Министерството на извънредните ситуации. Сред тях има две деца на възраст 4 и 6 години. В момента на експлозията в кафенето е имало 40 души.

#UPDATE : First footage from the scene of the explosion and fire in the cafe "Rendezvous" in the #Saratov Region. Reports: 40 People were injured in explosion. Two adults are in serious condition, three are children in state moderate severity and others have minor injuries. pic.twitter.com/U91u0ywHbV