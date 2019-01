Двама души загинаха, а най-малко 14 бяха ранени от ураганните ветрове, вилнеещи из турския средиземноморски окръг Анталия. Това е второ торнадо за последните два дни.

Торнадо удари Анталия, има ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)

MORE — 229 buildings sustained damage in powerful storm, tornadoes in Antalya, Environment and Urbanization Minister Murat Kurum says https://t.co/77oCP7HGdJ pic.twitter.com/V8kU0e1Gy8