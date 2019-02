Земетресение с магнитуд 6,5 разтърси днес Южно Мексико, съобщава Ройтерс, като се позова на Геофизическия институт на САЩ. Епицентърът на силния трус е бил в щата Чиапас.

Земетресението разлюля сгради в столицата Мексико. Някои хора напуснаха офисите и излязоха на улицата.

За момента няма данни за пострадали и сериозни щети.

A 6.5 magnitude earthquake has struck in southern Mexico, causing tall buildings to sway hundreds of miles away in the capital. https://t.co/cAbRaNCbOW pic.twitter.com/j5FYBeQF91