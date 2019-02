Европейският комисар по разширяването Йоханес Хан поздрави македонското правителство за подписването на Протокола за присъединяване към НАТО следващата седмица и обяви, че ЕС ще даде най-силна подкрепа за започването на преговори за членство в еврообщността още тази година, съобщава БГНЕС.

My wholehearted congratulation to PM @Zoran_Zaev, FM @NikolaDimitrov, @VladaMK and the citizens of soon to be #NorthMacedonia on this first crucial step of #euroatlantic integration. https://t.co/wE80BCgouU 1/2