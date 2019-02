Петима души загинаха, след като самолет се приземи в частен дом в предградие на американския град Йорба Линда в щата Калифорния. Това съобщи пред журналисти представителят на полицията в окръг Ориндж Кори Мартино, цитиран от БГНЕС.

Two people were killed after a small airplane crashed into a home in Southern California on Sunday, authorities said. https://t.co/HNlObtrGvA