Легендата на алпийските ски Линдзи Вон претърпя тежко падане по време на супергигантския слалом от Световното първенство по ски-алпийски дисциплини, което започна днес в Оре, Швеция, съобщава БГНЕС.

BIG CRASH LINDSEY VONN 🇺🇸 🙏🏻 see looks Oke! #superG #are #lindsey pic.twitter.com/88n1DgQLnv