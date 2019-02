Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че срещата му със севернокорейския лидер Ким Чен-ун по-късно този месец ще се състои във виетнамската столица Ханой, предаде Ройтерс.

Определени са датата и мястото на втората среща между Доналд Тръмп и Ким Чен-ун

"Представителите ми тъкмо се върнаха от Северна Корея след много ползотворна среща и уточняване на датата и времето на втората среща на върха с Ким Чен-ун. Тя ще е в Ханой, Виетнам, на 27 и 28 февруари", обяви Тръмп в Twitter.

My representatives have just left North Korea after a very productive meeting and an agreed upon time and date for the second Summit with Kim Jong Un. It will take place in Hanoi, Vietnam, on February 27 & 28. I look forward to seeing Chairman Kim & advancing the cause of peace!

"С нетърпение очаквам да се срещна с Председателя Ким и да дадем тласък на каузата на мира", допълни той.

North Korea, under the leadership of Kim Jong Un, will become a great Economic Powerhouse. He may surprise some but he won’t surprise me, because I have gotten to know him & fully understand how capable he is. North Korea will become a different kind of Rocket - an Economic one!