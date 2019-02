Русия планира в периода 2031-2035 г. да изстреля към Луната многоразов космически кораб за транспортиране на товари, тежък луноход за добив на полезни изкопаеми и модули за лунната база, съобщи БГНЕС.

Метеорит е ударил Луната по време на лунното затъмнение

Акционерната компания „Научно-производственото обединение „Лавочкин” предлага на "Роскосмос" и Руската академия на науките да изстрелят към Луната четири автоматични космически апарата в периода 2031 - 2035 г. Така станцията „Луна-30“ ще достави на повърхността на спътника ни многоразов лунен космически кораб за поддръжка на пилотирани мисии, а станцията „Луна. -31″ ще откара луноход с тегло до пет тона, оборудван с необходимите средства за разработка на лунните ресурси”, заявява източникът на агенцията.

Russia could send heavy mining-capable rover to the Moon after 2030, source says https://t.co/lj6vX7UIwo pic.twitter.com/9mctgemovg