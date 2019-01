Метеорит е ударил Луната по време на лунното затъмнение на 21 януари 2019 година. Това е първото подобно събитие наблюдавано някога по време на пълно лунно затъмнение.

Метеоритът е бил с големина около 2 кг. Той е ударил лунната повърхност в самото начало на затъмнението. Първоначално е бил забелязан от потребители на социалните мрежи, които не били сигурни дали не си въобразяват или е дефект на оборудването, с което наблюдават затъмнението. След постове в социалните мрежи, водещи астрономи бързо се събрали за да изследват случая, след което потвърдиха за рядкото небесно събитие.

Анимирана версия на удара е публикувана в Туитър от Christian Froschlin – астроном-любител от Холандия, чието видео от метеоритния удар е най-ясна.

Animated GIF covering the end of totality for yesterday's #LunarEclipse (about 15 minutes of real time). No impact anywhere just plain old #Moon also no UFO that is a background star (sorry). 25 x 20 x 1 sec RGB in Celestron 8" + 0.33x reducer. pic.twitter.com/PoITqu8TbF