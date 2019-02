Световният №1 в тениса Новак Джокович спечели престижната награда на Laureus за "Спортист на годината", след като през 2018 г. се завърна след контузия и спечели "Уимбълдън" и "Ю ЕС Оуън". На церемония в Княжество Монако, водена от британския актьор Бенедикт Къмбърбач сърбинът спечели т. нар. "Спортен Оскар" за четвърти път в своята кариера след 2012, 2015 и 2016 година. Най-много отличия - пет, обаче има Роджър Федерер, който за последно спечели през 2017 година, съобщава БГНЕС.

При дамите отличието грабна "чудото" в гимнастиката Симоне Байлс (САЩ), която спечели четири златни медала от Световния шампионат в Доха, Катар, с което повтори постижението си от Олимпийските игри в Рио през 2016 г. Там тя отново триумфира в отборната надпревара, на земя, на прескок и в многобоя.

It was fitting that we gave the last words of #Laureus19 to an athlete who epitomises so much of what we admire in our sporting heroes.



What a speech @DjokerNole... pic.twitter.com/kQpZm5RK1M